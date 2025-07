Manchester United tem lista de seis atacantes para a camisa 9

O Manchester United definiu uma lista de seis alvos no mercado para ser o novo centroavante de Ruben Amorim. O "Footmercato" informa que nomes como Viktor Gyokeres, Hugo Ekitike e Liam Delap estavam no radar dos Red Devils, mas Arsenal, Liverpool e Chelsea foram mais convincentes do que o clube de Old Trafford. Da nova listagem, destacam-se o jovem Benjamin Sesko e Dusan Vlahovic, indesejado na Juventus.

O nome de Sesko, do RB Leipzig , já tinha sido vinculado ao Manchester United pelo jornal "Daily Mail", que informou a pedida dos alemães entre 80 e 100 milhões de euros (R$ 523,2 e R$ 654 milhões na cotação atual). Esta questão é um empecilho para os Red Devils, que não conseguiram se classificar para qualquer competição europeia. Dessa forma, as outras cinco opções seriam mais viáveis.

Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, Ollie Watkins, do Aston Villa, Nicolas Jackson, do Chelsea, Dusan Vlahovic, da Juventus, e Randal Kolo Muani, do PSG, também estão na mira do United. Destes, Watkins tende a ser o objetivo mais difícil. Kolo Muani e Vlahovic podem, de alguma forma, se interligar para destravar uma possível negociação, já que o francês esteve emprestado à Juve e agradou ao treinador Igor Tudor. Em outra via, Vlahovic entra em seu último ano de contrato com a Velha Senhora e uma renovação já foi praticamente descartada por ambas as partes. Fatalmente, o radar do Manchester United está atento a essa situação.

Na lista do United, Vlahovic comemora gol contra o Empoli (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Atuais atacantes do United não agradam

Em 2024/25, Ruben Amorim assumiu o Manchester United no meio da temporada europeia e precisou trabalhar com o que tinha à sua disposição. Para a posição de "9", o treinador alternou entre Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, mas ambos não convenceram ou conseguiram estabelecer uma sequência.

Hojlund, de apenas 22 anos, disputou um total 52 jogos em 2024/25, sendo 38 vezes titular. O dinamarquês marcou dez gols e contribuiu com duas assistências. Já Zirkzee, contratado há um ano, entrou em campo em 49 oportunidades, 22 delas no onze inicial. O holandês de 24 anos balançou as redes sete vezes e concedeu dois passes para gols. Vale destacar que Matheus Cunha, novo reforço do United, é centroavante de origem mas se destacou no Wolverhampton como um meia.

