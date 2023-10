Neymar foi o grande destaque da partida. O camisa 10, que registrou o pior início de carreira por um clube, marcou pela primeira vez com a camisa do Al-Hilal na quinta partida pelo time árabe. Aos 13 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu de Nasser Al-Dawsari na entrada da área, na marca da meia-lua, e finalizou de primeira, forte, no canto esquerdo, ampliando o placar para 2 a 0. No final, aos 47', foi a vez de Al-Shehri, em um forte chute, que desviou no meio do caminho e enganou o goleiro.



