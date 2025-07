O Manchester United venceu o West Ham por 3 a 1 neste sábado (26) pela Premier League Summer Series, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). A partida contou com a participação dos dois camisas 10 brasileiros: Matheus Cunha e Lucas Paquetá. O ex-Flamengo começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, enquanto o recém-contratado dos Red Devils foi um dos principais nomes da partida.

Como foi a partida? ⚽

O placar foi inaugurado por Bruno Fernandes, principal jogador dos Red Devils desde o início da década de 2020. Como cobrador oficial das bolas paradas da equipe, o meio-campista assumiu a responsabilidade e converteu, com precisão, uma cobrança de pênalti no canto direito do goleiro Alphonse Aréola, que saltou para o lado oposto. 1 a 0 para o Manchester United.

O segundo gol foi uma verdadeira obra de arte. Após uma tentativa de saída de bola curta do West Ham, mal executada por Aréola, Kobbie Mainoo interceptou a jogada na entrada da área e tocou rapidamente para o camisa 8. Mais uma vez, com um toque de genialidade, Bruno Fernandes girou o corpo e finalizou de perna direita no ângulo superior direito da trave adversária. Sem reação, o goleiro apenas observou e admirou o golaço do craque português. 2 a 0 para o Manchester United.

Bruno Fernandes, estrela do Manchester United, em partida contra o West Ham (Foto: Divulgação/Manchester United)

Em um contra-ataque fulminante, o West Ham diminuiu a vantagem no placar. Tomáš Souček conduziu a bola com liberdade pelo meio-campo e efetuou um passe rasteiro para Jarrod Bowen, que recebeu no lado direito do terço final. O meia-atacante inglês, muitas vezes subestimado, avançou pela ponta e, em um gesto semelhante ao de Bruno Fernandes no segundo tento, apesar de por mais força no chute. A finalização, alta e precisa, encontrou o ângulo superior direito da meta defendida por Altay Bayındır, que nada pôde fazer para evitar o gol. Gol do West Ham: 2 a 1 para o Manchester United.

