Ídolo do Barcelona ‘esnoba’ reforço recém-contratado pelo clube

O ídolo do Barcelona, Ivan Rakitic, não ficou em cima do muro ao opinar sobre a nova disputa pela titularidade no gol do clube. Em entrevista à rádio espanhola "Cope", o croata foi direto: para ele, o titular absoluto da posição é Marc-André Ter Stegen, e o recém-contratado Joan García, que custou 25 milhões de euros, terá que conquistar seu espaço.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rakitic é direto: 'Entre os dois, é muito fácil: joga o Ter Stegen'

Para o ex-meia croata não existe debate sobre quem deve ser o titular do gol do Barcelona quando o alemão estiver saudável.

— Entre Joan García e Ter Stegen é muito fácil: joga o Ter Stegen — cravou Rakitic, que acrescentou: — Ele é o capitão e um jogador muito respeitado no Barça.

continua após a publicidade

— Tendo o Marc são, não há dúvidas. Tomara que todos os problemas do Barcelona fossem escolher entre três grandes jogadores. Não vejo um goleiro melhor na Europa nem no mundo — completou.

Recado para o novato Joan García

Apesar da defesa enfática a Ter Stegen, Rakitic reconheceu o valor do novo reforço, mas mandou um recado sobre o tamanho do desafio que ele terá pela frente para conquistar um espaço.

continua após a publicidade

— O Joan tem muito talento e vai ter que conquistar seu espaço. Uma coisa é jogar em um time da La Liga, e outra é ser o número um do Barcelona — afirmou.

Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)

Quem é Joan García, o novo reforço do Barcelona?

O goleiro Joan García, de 24 anos, chegou do rival Espanyol após o Barça pagar sua multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), assinando um contrato de longo prazo, válido até 2031. Na última temporada, García foi o titular absoluto de sua antiga equipe, tendo atuado em todos os 38 jogos do Espanyol na La Liga.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.