O Barcelona contratou o jovem Roony Bardghji, de apenas 19 anos, comprado junto ao Copenhague, da Dinamarca, na última segunda-feira (14). Contudo, a promessa não é o único nome da família que interessa ao clube catalão. Isso porque o irmão do reforço, Rayan, está na lista de desejos do Barça.

Assim como Roony, a joia faz parte do Copenhague, sendo um dos principais nomes da categoria de base do time dinamarquês. Aos 15 anos, Rayan só tem mais um ano de contrato no clube, o que chama a atenção dos espanhóis. Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", várias equipes europeias estão de olho no jogador. Confira o tweet abaixo do jornalista Fabrizio Romano sobre o caso:

Rayan prefere atuar pelo lado esquerdo do campo de ataque. Roony, por sua vez, tem preferência por atuar como ponta-direita, onde Lamine Yamal deu show ao longo da temporada e se credenciou à Bola de Ouro de 2025. Por outro lado, o sueco teve problemas físicos na Dinamarca e não conseguiu se destacar ao longo do último ano.

O irmão mais velho já era monitorado pela diretoria catalã desde o verão europeu de 2024, e custou apenas dois milhões de euros (pouco mais de R$ 13 milhões na cotação atual) aos cofres espanhóis. O vínculo entre as partes terá duração de quatro anos, expirando ao fim do vínculo de 2029.

Bardghji é a segunda contratação do Barça para 2025/26. Antes, a diretoria já havia formalizado a chegada de Joan García, goleiro do rival local Espanyol, para brigar por posição com Szczesny e Ter Stegen. O valor da compra está estimado em 25 milhões de euros (quase R$ 163 milhões).

