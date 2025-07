Ex-Fluminense é anunciado por clube da Turquia

Ex-Fluminense, Calegari foi anunciado oficialmente como nova contratação do Eyupspor, da Turquia, nesta sexta-feira (18). O brasileiro assinou um contrato por duas temporadas com a opção de renovar o vínculo por mais um ano.

Em sua chegada, Calegari não escondeu a felicidade em assinar contrato com o Eyupspor e disputar sua segunda temporada na Europa. Na última temporada, o lateral-direito esteve emprestado ao Famalicão, de Portugal.

- Estou muito feliz por estar aqui. Mal posso esperar para ter uma temporada de sucesso com vocês. É uma grande honra para mim fazer parte desta família tão forte. Acredito que alcançaremos grandes feitos juntos - disse o ex-jogador do Fluminense.

A negociação entre Fluminense e Eyupspor levou mais tempo do que se imaginava devido a longa participação do Tricolor no Mundial de Clubes. Na última temporada, a equipe turca ficou próxima de uma vaga na Conference League e reforça o elenco para elevar o desempenho no próximo ano.

