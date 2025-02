Torcedores criticam brasileiro em Real Madrid x Manchester City: ‘Temporada ruim’

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1 nesta quarta-feira (19) e se classificou para a próxima fase da Champions League. Nas redes sociais, brasileiros criticaram a atuação do goleiro Ederson, que levou três gols do atacante francês Kyllian Mbappé no Santiago Bernabéu.

Logo nos primeiros minutos, Mbappé foi lançado a frente, Ederson estava adiantado e foi encoberto pelo francês. No segundo, o atacante cortou Gvardiol e tocou na saída do brasileiro. E para fechar o placar, Mbappé recebeu na entrada da área e chutou rasteiro, no canto de Ederson.

Veja as reações nas redes sociais: