Manchester United confirma saída de três jogadores

O Manchester United confirmou a saída de três atletas após o fim da Premier League. Christian Eriksen, Jonny Evans e Victor Lindelof se despediram do clube depois da vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0, pela última rodada da liga inglesa.

Através das redes sociais, os Red Devils agradeceram ao trio pelo tempo prestado. O triunfo sobre os Leões, inclusive, contou com gol do meio-campista dinamarquês, que cobrou pênalti na segunda etapa para encerrar uma temporada melancólica, com o vice na Europa League e a modesta 16ª colocação do Campeonato Inglês.

Do trio, apenas Jonny Evans foi revelado nas categorias de base do clube. Porém, o zagueiro não permaneceu no clube durante toda a carreira: além de empréstimos quando jovem, foi transferido ao West Bromwich, passou cinco anos no Leicester e retornou em 2023, fechando o ciclo e ficando livre no mercado para a próxima janela de transferências.

Lindelof, por sua vez, chegou ao Old Trafford em 2017, custando 35 milhões de euros (R$ 132 milhões na cotação da época), pagos junto ao Benfica, e fez quase 300 jogos com a camisa vermelha. Já Eriksen, após o incidente de saúde na Eurocopa de 2020/21, se reciclou no Brentford e foi contratado em julho de 2022.

👹 Movimentos no Manchester United

As próximas semanas devem ser recheadas de mudanças no clube. A série de cortes de gastos por parte da diretoria devem conduzir a diversas vendas de atletas. Antony, Rashford, Sancho, Garnacho e Onana estão entre os mais cotados para receberem ofertas e findarem a trajetória em Carrington. Apesar disso, o clube não deve se furtar de movimentos no mercado: Matheus Cunha, do Wolverhampton, tem conversas avançadas para o acerto, e Mbeumo, do Brentford, é outro que está fortemente ligado à contratação.

