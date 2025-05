Frustrado com a não classificação para a Liga dos Campeões via Premier League, o Aston Villa entrou com ação contra a arbitragem pelos acontecimentos na partida contra o Manchester United, pela última rodada da competição. Precisando pontuar para garantir vaga no torneio continental, os Lions perderam por 2 a 0, com Dibu Martínez sendo expulso, gol anulado de Morgan Rogers e tendo um pênalti a favor do adversário.

Em nota, o Aston Villa reforçou como a arbitragem impactou na partida decisiva de domingo, que deveria ter um árbitro mais experiente escalado para comandá-la. De acordo com o clube, Thomas Bramall é apenas o segundo com menos experiência entre todos os dez juízes da Premier League.

Pelo fato de o Newcastle ter sido derrotado em casa pelo Everton, o Aston Villa precisava de apenas um empate para assegurar a vaga na Champions League da próxima temporada. Com todas as questões envolvendo a arbitragem, porém, a equipe não conseguiu desempenhar bem, acabou derrotada pelo United e irá disputar a Europa League.

Ao término da partida, o técnico Unai Emery também questionou a arbitragem. O treinador foi um dos mais frustrados com as decisões do árbitro, não escondendo sua indignação na beira do gramado, especialmente no lance em que Amad Diallo sofreu pênalti que deu números finais à partida.

— Eu falei com o árbitro. Ele sabe o que eu penso (sobre as decisões tomadas em campo). Eu não quero comentar sobre — desabafou em entrevista ao término da partida.

Leia a nota do Aston Villa na íntegra 📝

O Aston Villa confirma que o clube escreveu à PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) para expressar preocupações sobre o processo de seleção de árbitros após o jogo de hoje contra o Manchester United em Old Trafford.

Com tamanha importância em jogo na partida de hoje, o clube acredita que um árbitro mais experiente deveria ter sido escalado. Dos 10 árbitros que atuaram na Premier League hoje, o Sr. Bramall foi o 2º menos experiente.

A decisão de anular o gol de Morgan Rogers, que teria dado ao clube uma vantagem de 1 a 0 faltando 17 minutos para o fim da partida, foi um dos principais fatores que contribuíram para o clube não se classificar para a Liga dos Campeões.

De acordo com os padrões estabelecidos ao longo da temporada, a decisão de apitar precocemente é claramente inconsistente com as atuais diretrizes de arbitragem. O VAR existe para garantir que esses tipos de situações recebam o escrutínio que merecem. Infelizmente, a tecnologia não foi permitida a cumprir seu propósito.

Em última análise, reconhecemos que o resultado para nós não mudará, mas acreditamos que é importante abordar a metodologia de seleção para garantir que partidas de alta importância sejam tratadas como tal no que diz respeito à arbitragem e para garantir que a tecnologia VAR implementada possa ser eficaz.