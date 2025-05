Casillas, Capdevila, Iniesta e Fernando Torres, ídolos da Espanha, anunciaram em conjunto, nesta segunda-feira (26), a convocação do técnico Luis de la Fuente para a Data Fifa de junho. A Fúria está no "Final Four" da Liga das Nações, e enfrenta a França no dia 5, em busca de uma vaga na decisão, frente a Alemanha ou Portugal.

A lista conta com o retorno surpreendente de Isco à disponibilidade internacional. O meio-campista foi recompensado pela grande fase vivida com a camisa do Real Betis, e voltará a vestir a camisa vermelha depois de seis anos de ausência. O central até chegou a ser convocado para a Eurocopa de 2024, mas uma lesão levou ao corte de seu nome.

Gavi, do Barcelona, é outro que volta depois de uma longa ausência. O jovem de 20 anos não entrava em campo pela Espanha novembro de 2019, quando rompeu o ligamento do joelho e precisou de um longo tempo de recuperação. A mesma lesão afastou Rodri, eleito Bola de Ouro em 2024, dos gramados desde setembro; o volante retornou aos gramados do Manchester City, mas o pouco ritmo de jogo o manteve fora da convocação.

📃 A convocação da Espanha para o 'Final Four' da Liga das Nações

🧤 GOLEIROS

Unai Simón (Athletic Bilbao)

David Raya (Arsenal)

Álex Remiro (Real Sociedad)



🛡️ DEFENSORES

Pedro Porro (Tottenham)

Óscar Mingueza (Celta de Vigo)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marc Cucurella (Chelsea)

Dani Vivian (Athletic Bilbao)



🧠 MEIO-CAMPISTAS

Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Fabián Ruiz (PSG)

Mikel Merino (Arsenal)

Álex Baena (Villarreal)

Pedri (Barcelona)

Fermín López (Barcelona)

Gavi (Barcelona)

Isco (Real Betis)



🥅 ATACANTES

Álvaro Morata (Galatasaray)

Lamine Yamal (Barcelona)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Yeremy Pino (Villarreal)

Dani Olmo (Barcelona)

Samu Omorodion (Porto)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Luis de la Fuente fechou a convocação da Espanha para o "Final Four" da Liga das Nações (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Os atletas devem se apresentar em Las Rozas, município de Madri, no sábado (31). Quatro dias depois, a delegação viaja para Stuttgart, palco do confronto com os Bleus um dia depois, e deve acompanhar remotamente o duelo entre Alemanha e Portugal. A final da Nations League acontecerá no domingo (8), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE).

