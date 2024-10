Casemiro marca, mas Manchester United perde mais uma e vê pressão aumentar

Casemiro lamenta derrota do Manchester United para o West Ham pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 13:48 • Redação do Lance!

O West Ham venceu o Manchester United por 2 a 1 neste domingo (27) pela Premier League, em jogo realizado no Estádio Olímpico de Londres (Inglaterra). Todos os gols foram marcados na segunda etapa: Summerville abriu o placar para os donos da casa, aos 29 minutos; aos 36, o brasileiro Casemiro empatou de cabeça; Bowes cobrou pênalti aos 47 e deu a vitória para os Hammers.

Este resultado fez o West Ham ultrapassar a equipe de Manchester e assumir a 13ª posição da tabela, com 11 pontos. Os Diabos Vermelhos, por sua vez, ocupam a 14ª posição com a mesma pontuação.

O time comandado por Erik ten Hag voltou a jogar mal e apresentou dificuldades para trocar passes simples. Entretanto, a situação piorou aos 29 minutos do segundo tempo, quando Garnacho errou na saída de bola e entregou contra-ataque para o time do West Ham. Na sequência da jogada, Summerville recebeu cruzamento na segunda trave e abriu o placar.

Já na reta final do jogo, aos 36 do segundo tempo, o volante Casemiro deu sobrevida para o United ao marcar o gol de empate, de cabeça, após desvio de Zirkzee. Entretanto, um pênalti marcado para o West Ham já nos acréscimos, e cobrado por Bowen, decretou a derrota dos Diabos Vermelhos.

O Manchester United volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 15h45 (hora de Brasília), para enfrentar o Leicester City pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Outros jogos da Premier League

No mesmo horário, outros dois jogos da Premier League foram realizados: o Chelsea venceu o Newcastle, e o Tottenham foi derrotado pelo Crystal Palace fora de casa.

No primeiro jogo, Nicholas Jackson abriu o placar para os Blues aos 18 minutos de jogo. Alexsander Isak empatou a partida ainda no primeiro tempo, mas na volta do intervalo, aos dois minutos do segundo tempo, Cole Palmer marcou o segundo gol do Chelsea e garantiu os três pontos para a equipe comandada por Enzo Maresca.

Este resultado colocou a equipe de Londres na quarta posição da tabela de maneira provisória - o Arsenal pode reassumir a posição caso vença o Liverpool.

Cole Palmer (esquerda) comemora mais um gol pelo Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

O Tottenham, por sua vez, acabou derrotado para o Crystal Palace. O único gol do jogo foi marcado por Mateta, aos 31 minutos de jogo. Com este resultado, os Spurs ficaram mais distantes do G4 da Premier League - a diferença é de quatro pontos.