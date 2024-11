Entenda por que o Barcelona quer levar clássico de La Liga para Miami

Barcelona quer levar clássico diante do Atlético de Madrid para os Estados Unidos (Foto: LLuis Gene/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 06:15 • Barcelona (ESP)

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, válido pela 18ª rodada de La Liga pode não ser realizado na Espanha. Isso porque a organização do campeonato pretende realizar o confronto em Miami, nos Estados Unidos, segundo o jornal "Marca", da Espanha.

A iniciativa, que faz parte de uma estratégia para promover a marca da competição no mercado norte-americano, precisa de aprovação formal da Federação Espanhola e da UEFA. As entidades ainda não deram o aval, mas a intenção é que a partida seja realizada no fim de semana dos dias 21 e 22 de dezembro, ainda sem um dia definido.

Os catalães, que são os mandantes do jogo, já deram sinal verde para o projeto por considerar que as vantagens comerciais da proposta superam as perdas esportivas de não atuar em seu estádio. Essa decisão também se baseia na relevância do mercado norte-americano para o clube, que é patrocinado por marcas como a Nike, cuja sede se encontra nos EUA.

Por que o Barcelona quer jogar em Miami?

Com o crescimento do futebol no país, impulsionado pela preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Barcelona considera que atuar em Miami pode fortalecer relações com esses patrocinadores e até atrair novos investidores americanos.

Vale lembrar que o clube já costuma realizar amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Assim, a realização de um jogo do Campeonato Espanhol no exterior é vista como uma extensão dessa estratégia.

Barcelona e Real Madrid se enfrentaram nos Estados Unidos durante a última pré-temporada: clube está habituado a atuar no continente norte-americano (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

La Liga também pretende lucrar com o evento, promovendo atividades de marketing para atrair novos torcedores e consolidar a competição no país. Ambas as equipes, Barcelona e Atlético, estarão envolvidas em ações organizadas pela organização do campeonato. Até mesmo a possibilidade de vender pacotes de viagens para os torcedores está sendo levada em consideração.

Embora a decisão final dependa da autorização dos órgãos reguladores, o apoio do Barcelona reflete a importância do mercado americano para o clube, que visa usar essa partida como plataforma de crescimento comercial e de relacionamento com patrocinadores estratégicos.

