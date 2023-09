- Por favor, não acreditem em tudo o que vocês leem! Eu treinei muito bem durante a semana. Acredito que existem outros motivos, mas não vou entrar nesse tema. Eu venho sendo o bode expiatório há muito tempo e isso não é justo. Tudo o que eu quero é jogar futebol com um sorriso no rosto e contribuir com o meu time. Respeito todas as decisões da comissão técnica, jogo ao lado de atletas fantásticos e sou muito grato, por isso sei que todas as semanas tenho um desafio. Vou lutar por este clube até o fim - declarou Jadon Sancho, em publicação.