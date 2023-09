O GOL DO TRIUNFO

A partida teve um bom domínio dos visitantes, que entraram pressionados pela vitória. O tento, porém, só viria na metade final da segunda etapa. Haroune Camara recebeu pelo lado esquerdo, no fundo, e cruzou para trás. Benzema antecipou a marcação de Alyami, mas na dividida, a bola acabou subindo. O francês viu a saída do arqueiro Paulo Vitor e bateu com o joelho, vencendo o goleiro para decidir a partida a favor do Al-Ittihad. Este foi o terceiro gol de Karim na Saudi Pro League.