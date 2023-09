Estabelecer recorde é difícil, mas mantê-lo é mais ainda, como alcançou a Seleção da Itália com seus incríveis 37 jogos de invencibilidade. A atual campeã mundial Argentina também, ao comando de Lionel Scaloni, alcançou sua maior série invicta de sua história, com 36 jogos, antes de perder para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo de 2022.