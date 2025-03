Manchester City cogita barca com astros na próxima temporada

O Manchester City cogita realizar uma barca com De Bruyne, Gundogan e Grealish para a próxima temporada. O clube busca uma mudança de rota após uma campanha decepcionante e sem grandes aspirações por título, segundo o jornalista Florian Plettenberg, da "Sky Sports".

Tanto De Bruyne, quanto Gundogan encerram seus contratos em junho de 2025, o que faz com que o Manchester City não pense em renovar seus contratos. Por outro lado, os Sky Blues devem buscar um novo destino para Grealish, que completará 30 anos em setembro.

O Manchester City também estuda as chegadas de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, e Hugo Larsson, do Frankfurt, para a próxima temporada. Os jovens são tratados como duas das grandes promessas do futebol europeu.

Larsson é um meia central com características que se assemelham mais as de Gundogan, em que ajuda na marcação, mas também tem presença de área. Já Wirtz pode jogar tanto como um meia central, como também pelos lados do campo.

Na temporada, o Manchester City foi eliminado na Champions League na fase de playoffs, que precede as oitavas de final, perdeu a final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle e ocupa apenas a 5ª colocação na Premier League. A equipe de Guardiola está na semifinal da Copa da Inglaterra, onde encara o Nottingham Forest.