Ederson comete pênalti, e Manchester City cede empate ao Newcastle pela Premier League

Ederson comete pênalti em Anthon Gordon durante Newcastle x Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Publicada em 28/09/2024 - 10:36

Newcastle e Manchester City empataram em 1 a 1 neste sábado (29), no St James' Park, pela sexta rodada da Premier League. Joško Gvardiol abriu o placar para os visitantes, e Anthony Gordon, de pênalti, igualou o placar para os donos da casa. Com o resultado, os Magpies chegam aos 11 pontos na quinta colocação momentânea; os Sky Blues seguem na liderança, com 14 pontos, mas podem ser ultrapassados com a sequência da rodada.

Como foi o jogo entre Newscastle e Manchester City

O City conseguiu impor seu estilo de jogo e teve o domínio da posse de bola pela maior parte do primeiro tempo, mas o Newcastle fez um bom trabalho em evitar a pressão dos favoritos. Mesmo assim, os Citizens conseguiram abrir o placar aos 35 minutos, quando Gvardiol recebeu dentro da área, driblou Hall e bateu no canto do goleiro. Assim, os visitantes foram para o intervalo em vantagem.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com chances para ambos os lados. Logo aos 10', Bruno Guimarães conseguiu boa enfiada de bola nas costas da linha de defesa do City, e Gordon arrancou até ser derrubado por Ederson dentro da área. Pênaldi batido e convertido pelo próprio atacante. O Manchester ainda pressionou e ocupou o campo de ataque nos momentos finais, e Bernardo Silva obrigou Nick Pope a fazer grande defesa já nos acréscimos. Ao fim, um gol para cada lado.

O que vem pela frente?

O Newcastle volta a campo na próxima terça-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), e recebe o AFC Wimbledon pela Copa da Liga Inglesa. No mesmo dia, às 16h, o Manchester City visita o Slovan Bratislava, da Eslováquia, pela segunda rodada da Champions League.

Josko Gvardiol marca gol pelo Manchester City diante do Newcastle pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

NEWCASTLE 1 X 1 MANCHESTER CITY

6ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 8h30 (de Brasília);

📍 Local: St James' Park, em Newcastle, na Inglaterra

🥅 Gols: Gordon (13'/2ºT) para o Newcastle; Gvardiol (35'1ºT) para o Man City;

🟨 Cartões amarelos: Schär, Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton (Newcastle); Ederson, Kovacic, Grealish (Man City)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier (Livramento), Schar, Burn e Hall; Tonali (Longstaff), Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Gordon e Barnes (Willock).

MAN CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Kovacic e Rico Lewis (Savinho); Bernardo Silva, Gündogan (Phil Foden) e Grealish (Doku); Haaland.