Neste domingo (3), às 12h30 (horário de Brasília), o Manchester City recebe o Manchester United no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em clássico local válido pela 27ª rodada da Premier League. Os Citizens precisam vencer para seguir a caça ao líder Liverpool, que venceu na rodada e abriu quatro pontos de frente; os Red Devils, por sua vez, estão em sexto e querem os três pontos para seguir com a mira nas competições continentais. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.