O narrador Daniel Pereira, mais conhecido como Dandan, usou o X, antigo Twitter, para criticar a primeira convocação de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. O motivo foi a presença do lateral Yan Couto e do atacante Savinho, que jogam pelo Girona, da Espanha.



- A Seleção Brasileira principal não pode ter dois jogadores do Girona convocados - opinou o jornalista na rede social.



