Diferente do primeiro tempo, o segundo iniciou com muita pressão do time espanhol. Nos primeiros 15 minutos foram quatro chances perigosas, com duas defesas de Ederson e dois desarmes dos defensores na área. Sem efetividade, o City cresceu na partida e encontrou o caminho do empate com Palmer. Rodri cruzou na segunda trave e o meio-campista, na tentativa de cabecear para Haaland, viu a bola entrar no gol.