A partir da edição de 2025, a Fifa organizará um novo Mundial de Clubes, com 32 equipes. De acordo com a entidade, o novo torneio, de 2025, será entre junho e julho. A competição passará a ser disputada de 4 em 4 anos, tal qual a Copa do Mundo. A quantidade de vagas para cada confederação já foi definida, mas a distribuição será feita de forma individual pelas respectivas entidades.



NOVA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DO MUNDIAL DE CLUBES



Uefa (Europa): 12 vagas

Conmebol (América do Sul): 6 vagas

AFC (Ásia): 4 vagas

CAF (África): 4 vagas

Concacaf (América do Norte e Central): 4 vagas

OFC (Oceania): 1 vaga

País-sede do torneio: 1 vaga