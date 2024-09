Haaland é o artilheiro da Premier Legaue com 9 gols (Foto: Divulgação/Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 13:25 • Manchester (ING)

O Manchester City venceu o Brentford por 2 a 1 pela quarta rodada da Premier League, no Etihad Stadium, neste sábado de manhã (14). No primeiro minuto de jogo, Wissa marcou para o time visitante, mas Haaland virou a partida com dois gols ainda na primeira etapa.

Com a vitória, o Manchester City é líder da Premier League com 12 pontos em quatro jogos, sendo a única equipe do campeonato com 100% de aproveitamento. O Liverpool, time que poderia estar na mesma situação, perdeu em casa para o Nottingham Forest. Enquanto isso, o Brentford está na sétima posição, com seis pontos.

✅ COMO FOI O JOGO?

Jogando em casa, o Manchester City estava em uma sequência de 45 jogos seguidos sem perder. A última derrota havia sido para o Brentford, em 2022, por 2 a 1. Na partida desta temporada, foi a vez dos Citizens vencerem o jogo pelo mesmo placar, ampliando para 46 jogos de invencibilidade no Etihad Stadium. Na Premier League, são 27 jogos sem perder.

O Brentford começou melhor, marcando com Yoane Wissa aos 22 segundos de jogo, após falha na área de defesa do Manchester City. Os Bees criaram muitas chances no início de jogo, com os Citizens desatentos no campo defensivo.

Ainda no primeiro tempo, o atual campeão contou com o faro de gol de Erling Haaland para impedir um tropeço em casa, com dois gols. Aos 19, o atacante aproveitou sobra de bola na área e acertou um chutaço de direita para empatar. Depois, aos 32, Ederson lançou a bola para frente e o norueguês ganhou da zaga na corrida e deu uma "cavadinha" no goleiro adversário para virar o jogo.

Haaland marcou dois na partida para garantir mais uma vitória do City na liga (Foto: AFP)

No 2º tempo, o Manchester City teve ótimas chances de ampliar o placar, especialmente em chegadas do brasileiro Savinho, mas o placar não se alterou mais. O jogo ainda rendeu o retorno de Rodri ao meio-campo do City, no lugar de Kovacic. O Brentford ensaiou uma pressão, porém sem sucesso.

Por sua vez, Haaland viveu mais um dia de recordes na Premier League. O atacante marcou seu 99º gol com a camisa do clube inglês, após o primeiro jogo sem Ivar Eggja, amigo próximo de sua família. São nove gols em quatro jogos no campeonato inglês até aqui, superando o recorde Wayne Rooney na liga em 2011/12, quando fez oito gols em quatro jogos.

📑 FICHA TÉCNICA

Manchester City 2x1 Brentford

4ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Darren Bond (árbitro); Adrian Holmes e Simon Lomg (auxiliares); Ben Toner (quarto árbitro); Darren England e Harry Lennard (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic e Bernardo Silva; Savinho, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Erling Haaland

❌ Desfalques: Oscar Bobb e Nathan Aké (lesionados)



BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Mark Flekken; Nathan Collins, Ethan Pinnock e Kristoffer Ajer; Mads Roerslev, Mikkel Damsgaard, Christian Norgaard, Vitaly Janelt e Keane Lewis-Potter; Bryan Mbeumo e Yoane Wissa

❌ Desfalques: Igor Thiago, Gustavo Nunes, Josh Dasilva, Aaron Hickey, Rico Henry e Mathias Jensen (auxiliares)