Após perder invencibilidade, Leverkusen atropela Hoffenheim e se recupera na Bundesliga

Jogadores do Leverkusen comemoram quarto gol da equipe (Foto: Daniel Roland/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 13:03 • Rio de Janeiro

Após ser derrotado pelo Leipzig e ver a invencibilidade de 35 jogos na Bundesliga cair, o Bayer Leverkusen voltou a vencer na competição. Jogando fora de casa contra o Hoffenheim, o atual campeão alemão não deu chances ao adversário e venceu por 4 a 1, pela terceira rodada, com gols de Boniface (2), Terrier e Wirtz. Berisha marcou para os mandantes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com apenas três rodadas disputadas, a classificação da Bundesliga ainda está embolada, com muitos times tendo pontuação igual. No momento, o Leverkusen tem 6 pontos e ocupa a 4º colocação, mas está apenas a 1 ponto de Borussia Dortmund e Leipzig, líderes da competição com 7 pontos. O Hoffenheim venceu apenas uma partida e está em 12º.

✅ COMO FOI O JOGO?

Como esperado, o Leverkusen mandou na partida durante a maior parte do jogo. Após ceder boa oportunidade ao Hoffenheim, aos 17 minutos, a equipe visitante ligou um ataque rápido que terminou no gol de Terrier. Com impedimento marcado em campo, o VAR entrou em ação para validar a posição de Boniface, que assistiu Terrier.

Aos 28 minutos, foi a vez de Boniface tentar seu gol. Após uma cabeçada do atacante, Baumann fez uma defesa impressionante e salvou o Hoffenheim do segundo gol. Mas 1 minuto depois, Boniface não desperdiçou. Ele recebeu um lançamento às costas da defesa, deixou o seu marcador no chão e bateu forte para o segundo gol.

Wirtz cobra pênalti para marcar terceiro gol do Lerverkusen (Foto: Daniel Roland/AFP)

O fim do primeiro tempo foi o melhor momento do Hoffenheim no jogo. Em jogada pela esquerda aos 37 minutos, Kramaric cruzou para área, a zaga do Leverkusen falhou e Berisha trouxe os mandantes de volta para o jogo. Empolgados com o gol, o Hoffenheim chegou ao empate um minuto depois, mas o gol foi invalidado por impedimento de Berisha.

No segundo tempo, o comando voltou para o Lerverkusen. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti de Geiger em Grimaldo. Wirtz cobrou para fazer o terceiro aos 28 minutos. Dois minutos depois, Boniface fez seu segundo e fechou o placar. Na próxima rodada, os atuais campeões recebem o Wolfsburg, enquanto o Hoffenheim visita o Union Berlim.

📑 FICHA TÉCNICA

Hoffenheim 1x2 Bayer Leverkusen

3ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 10h30 (horário de Brasília)

📍 Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)

🕴️ Arbitragem: Daniel Schlager (árbitro)

🥅 Gols: Martin Terrier (B04 - 17' 1T), Victor Boniface (B04 - 30' 1T, 30' 2T), Florian Wirtz (B04 - 28' 2T); Mergim Berisha (TSG - 37' 1T).

🟨 Cartões amarelos: Alexander Prass, Kevin Akpoguma (TSG); Martin Terrier, Robert Andrich (B04).

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

HOFFENHEIM (Técnico: )

Oliver Baumann; Tim Drexler (Tom Bischof), Florian Grillitsch, Kevin Akpoguma; Pavel Kaderábek, Anton Stach, Dennis Geiger, Alexander Prass (Jacob Bruun Larsen); Andrej Kramaric (Umut Tohumcu); Mergim Berisha (Valentin Gendrey), Marius Butter (Max Moerstedt).

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Lucás Hrádecký; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapié (Nordi Mukiele); Nathan Tella (Jeremie Frimpong), Granit Xhaka, Robert Andrich (Aleix Garcia), Alejandro Grimaldo; Martin Terrier (Amine Adli), Florian Wirtz; Victor Boniface (Patrick Schick).