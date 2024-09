Liverpool perde para o Nottingham Forest e vê City se distanciar na liderança

(Foto: Ian Hodgson / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 13:14 • São Paulo (SP)

O Nottingham Forest venceu o Liverpool por 1 a 0, no Anfield, neste sábado (14). A equipe comanda por Nuno Espírito Santo conseguiu fazer o primeiro gol nos Reds na Premier League 2024/25. A partida válida pela quarta rodada da competição, contou com o brilho de Hudson-Odoi, que saiu do banco para fazer o único gol do jogo, e tarde pouco inspirada dos atletas do time da casa.

Com o resultado, o Nottingham Forest pula para a quarta colocação do campeonato, com 8 pontos, assim como o Brighton. Já o Liverpool fica estagnado na segunda colocação com 9 e vê o Manchester City se distanciar na liderança.

Como foi o jogo

A primeira etapa da partida não teve gols. O Arsenal foi superior ao Nottingham Forest durante a maior parte dos 45 minutos iniciais. Até os 15 minutos nenhuma das equipes tinha conseguido fazer nenhuma finalização. Aos 17 minutos, Luis Díaz acertou bom chute, mas a bola explodiu na na trave. Van Dijk também teve boa chance de abrir o placar em um cabeceio perigoso, mas não conseguiu. Aos 40 minutos, Sels assustou a torcida ao se atrapalhar em defesa que parecia simples e quase deixar a bola entrar no gol do Nottingham Forest. O Liverpool ainda pressionou no final do primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar.

No segundo tempo, ficou claro que não era uma tarde de inspirada dos atletas do Liverpool. Os Reds tentaram. Aos 70 minutos, o time da casa tinha 70% de posse de bola, mas não conseguia levar grande perigo ao gol adversário.

Essa falta de eficiência foi castigada os 72 minutos. O Nottingham conseguiu um contra-ataque que começou com Elanga pela direita e terminou com uma bela finalização de Hudson-Odoi para abrir o placar.

Aos 84 minutos, Elanga ficou cara a cara com Alisson em outra boa chance, mas o goleiro brasileiro conseguiu impedir o segundo gol do camisa 14 do Nottingham.

O Liverpool seguiu tentando fazer o seu gol e quase conseguiu aos 87 minutos, com uma finalização de Szoboszlai, travada por Murillo, e um cabeceio de Van Dijk após cobrança de escanteio. Apesar do esforço, o Liverpool não conseguiu balançar as redes na tarde deste sábado (14).

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL x NOTTHINGHAM FOREST

PREMIER LEAGUE - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: Sábado, 14 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (Inglaterra)

🟨Árbitro: Michael Oliver

⚽ Gol: Hudson-Odoi, 72'/2°T (1-0) 🟨 Cartões amarelos: Andy Robertson, Ryan Gravenberch, Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold (LIV); Álex Moreno, Ryan Yates, Matz Sels, Anthony Elanga (NFO)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté (Curtis Jones), Van Dijk e Andrew Robertson (Kostas Tsimikas); Mac Allister (Cono Bradley), Ryan Gravenberch e Szoboszlai; Mohamed Salah, Luís Diaz (Cody Gakpo) e Diogo Jota (Darwin Nuñez)

NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Matz Sels; Murillo, Milenkovic, Álex Moreno (Neco Williams) e Ola Aina; Elliot Anderson (Anthony Elanga), Ryan Yates, Nicolás Domínguez (Hudson-Odoi), Chris Wood (Jota Silva), Gibbs-White (Morato) e Ward-Prowse.