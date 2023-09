LIVERPOOL 3X1 LEICESTER CITY

O grande jogo da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa foi marcado pelos Reds. Logo aos três minutos, McAteer abriu o placar para o Leicester, mas o Liverpool não desistiu e chegou ao empate no início da segunda etapa, com Gakpo. A virada chegou aos 25', com Szoboszlai, e no apagar das luzes, ainda teve tempo para Diogo Jota ampliar o resultado.