VERONA 0X1 ATALANTA

Assim como os rubro-negros, a Atalanta entrou em campo e venceu fora de casa, garantindo os três pontos e a entrada no G4, com 12 pontos. O gol da partida foi marcado por Teun Koopmeiners, logo no início do confronto. Apesar do triunfo, o Verona finalizou mais vezes e teve maior posse de bola, mas não saiu do zero no placar.