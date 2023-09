Além da vitória, o retorno de Vinícius Júnior após um mês é comemorado. Na partida contra o Celta de Vigo, no dia 25 de agosto, o brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita e o Real Madrid planejava contar com o craque a partir do dia 8 de outubro, contra o Osasuna. A recuperação do atacante foi positiva e Vini Jr. voltou a entrar em campo antes do previsto, no lugar de Joselu.