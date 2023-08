- Eu sempre sonhei em jogar na Inglaterra e fazer isso pelo Manchester City, depois da temporada que tiveram, é uma verdadeira honra para mim. Qualquer um que viu o que eles fizeram em 2022-23 sabe que são o melhor time do mundo. Vencer a Tríplice Coroa diz tudo sobre a qualidade do time. Trabalhar com Pep Guardiola, que é o melhor do mundo... me juntar a este time é algo muito especial. Estou feliz de não ter que me preocupar mais com o Haaland - brincou o defensor. Além dos confrontos domésticos entre Borussia (ex-time de Haaland) e Leipzig, o City também encontrou os Touros na última temporada pela Champions e o centroavante norueguês marcou cinco vezes na goleada por 7 a 0, pelas oitavas de final da competição.