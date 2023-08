Uma quebra no sexto game foi o suficiente para Tsitsipas fechar o primeiro set contra o Coric e ele mal olhou para trás no segundo ao terminar com 20 winners contra sete do Coric no geral. Tsitsipas entrou em 2023 com uma desvantagem de 1-3 no recorde do circuito contra o Coric, mas já derrotou o croata três vezes nesta temporada (United Cup, Roma, Los Cabos) para liderar por 4/3.