O Benfica enfrenta o Porto, neste domingo (5), com uma novidade na lista de relacionados da equipe: o jovem Ivan Lima. O jogador de 20 anos vem da base dos Encarnados e integra o elenco do Benfica B, apesar de não ser um destaque do time. Apesar disso, ganhou a confiança de Mourinho e estará à disposição do treinador para o clássico válido pela Liga Portugal.

O ponta-esquerda é atleta do Benfica desde a temporada 2011/12, vindo do modesto GDR Fogueteiro. Teve seu primeiro contrato profissional assinado em janeiro de 2022, e renovou pouco mais de um ano depois, em maio de 2023, em função de boas exibições pelo sub-20. Estreou no time principal em maio de 2024 e teve 20 participações desde então.

— O clube está apostando em mim, e eu vou corresponder com trabalho, evoluir a cada treino e a cada jogo. Tenho um grande orgulho, o Benfica é o clube certo para um jogador em evolução. O meu sonho é chegar ao time principal, mas, para acontecer, tenho que passar por muitas etapas. Vou continuar trabalhando para fazer isso acontecer — disse Ivan, à BTV.

O jovem Ivan Lima em campo pelo Benfica (Foto: Reprodução Instagram/@ivanlima.90)

📺 Onde assistir Benfica e Porto, pela Liga Portugal?

Neste domingo (5), o Benfica vai ao Estádio do Dragão para o duelo válido pela oitava rodada da Liga Portugal, às 17h15 (horário de Brasília). A partida contará com transmissão ao vivo na ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Porto lidera o campeonato, com 21 pontos, e vêm de vitória por 3 a 1 contra o Estrela Vermelha, pela Liga Europa, na última quinta (2). Enquanto isso, os Encarnados ocupam a terceira colocação, com 17 pontos, e chegam de uma derrota para o Chelsea, por 1 a 0, na Champions League.