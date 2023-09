- Como uma mãe, ver o nível de comentários negativos e abusivos os quais meu filho está recebendo de fãs, analistas e imprensa é totalmente inaceitável. Eu estava nas tribunas como sempre, e não é aceitável que criaram algo do nada. Entendo que no futebol há altos e baixos, mas o que Harry vem sofrendo passou do futebol. Ver o que ele vem sofrendo, para mim, não está certo. Odiaria ver qualquer pai, mãe ou os próprios jogadores sofrendo isso no futuro, especialmente jovens garotos e garotas. Harry tem um grande coração e é mentalmente forte para aguentar, mas outras pessoas podem não ser. Eu não desejo esse tipo de abuso para ninguém! - disse a mãe do jogador.