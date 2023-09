Com a derrota por 2 a 1 contra o Internacional, o São Paulo encerrou o jejum sem vitórias que a equipe colorada estava enfrentando. O adversário do Tricolor desta quarta-feira (13) não vencia uma partida pelo Campeonato Brasileiro há dez jogos. Mas este não é o primeiro episódio desta temporada no qual o clube do Morumbi 'ressuscita' algum time que estava em crise.