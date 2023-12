A 15ª rodada da Ligue 1 chegou ao fim neste domingo (10), com a realização de mais três jogos. Na briga pelo título, o Nice venceu e segue na cola do líder PSG. Em crise, o Lyon voltou a vencer com hat-trick de Lacazette. Com dois gols, o gabonês Aubameyang foi decisivo na vitória fora de casa do Olympique de Marselha.