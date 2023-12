Na segunda etapa, a Alemanha voltou com tudo e logo ampliou. Aos 6'/2ºT, Noah Darvich aproveitou bola cruzada pela direita e, sem ângulo, marcou para os germanos. No entanto, a França não se abalou e respondeu rápido, logo no lance seguinte, diminuindo com Saimon Bouabre aos 8'/2ºT. Aos 24 minutos, o volante Winners Osawe foi expulso do lado alemão, e os franceses pressionaram a partir daí. A recompensa veio aos 40'/2°T, quando Mathis Amougou igualou o placar e levou a decisão para os pênaltis.