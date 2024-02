Nesta terça-feira (27), às 17h (horário de Brasília), o Manchester City visita o Luton Town no Kenilworth Road, em jogo válido pela quinta rodada da FA Cup. O City vem de 17 partidas sem derrota na temporada, enquanto o Luton encara uma sequência negativa de quatro partidas sem vencer, incluindo três derrotas. O encontro entre as equipes vale vaga na fase de quartas de final da competição, e terá transmissão da ESPN e do Star+.