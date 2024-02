O narrador Galvão Bueno voltará a trabalhar no esporte da Globo no segundo semestre deste ano, depois das Olimpíadas de Paris, que acontecerá entre 26 de julho e 11 de agosto. Ele terá um quadro no "Esporte Espetacular", que é comandado por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho. As informações são do F5, site da "Folha de S.Paulo".