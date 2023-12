A Roma entrou em campo e empatou com a Fiorentina em 1 a 1, neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Lukaku, que foi expulso, abriu o placar os donos da casa, enquanto Martínez Quarta foi o goleador dos visitantes. Disputa terminou com três jogadores a menos.