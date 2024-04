Lukaku controla bola em duelo frente ao Milan (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 17:56 • Roma (ITA)

No duelo entre Milan e Roma, pela Europa League, o centroavante Romelu Lukaku, dos Giallorossi, protagonizou um momento marcante. Na criação do segundo gol de sua equipe, o belga trombou com Gabbia, zagueiro adversário, que caiu no chão e ficou para trás na jogada que terminou com gol de Dybala.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A internet, claro, não deixou barato e brincou com o defensor dos Rossoneri. Confira abaixo com o Lance! algumas das reações:

O gol marcado por Dybala foi o segundo de sua equipe. Antes, o zagueiro Gianluca Mancini aproveitou rebote de chute de Pellegrini na trave, e colocou para o fundo das redes. O próprio Gabbia, no fim, chegou a descontar, em cabeçada firme após cruzamento de Rafael Leão, mas o tento não anulou a classificação da equipe da capital.

➡️ Manchester United prepara barca e toma decisão sobre permanência de brasileiros

Em 11 jogos disputados por Lukaku nesta edição de Europa League, o belga já tem sete gols e uma assistências, ajudando o time comandado por Daniele de Rossi a alcançar as semifinais. O atacante vai em busca de seu primeiro título na competição; em 2020, saiu como vilão da final ao marcar um gol contra decisivo para o Sevilla, quando atuava pela Inter de Milão.

Agora, a Roma enfrentará o Bayer Leverkusen, que eliminou o West Ham de Lucas Paquetá. O primeiro jogo será realizado no próprio Olímpico de Roma, enquanto a volta acontecerá na BayArena.

Lukaku é o vice-artilheiro da Europa League 2023-24, atrás apenas de Aubameyang (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)