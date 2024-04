De volta ao futebol carioca, Niteroiense FC recebe proposta para se tornar SAF

Bruno Gallo, meio-campista do Niteroiense (Foto: Divulgação)







Publicada em 18/04/2024 - 16:59 • Rio de Janeiro

De volta ao futebol profissional do Rio de Janeiro, o Niteroiense FC recebeu proposta de R$ 1 milhão para se tornar SAF. A oferta foi feita por uma empresa esportiva privada que tem interesse em investir no clube da Região Metropolitana do Rio.

- Recebemos essa oferta e ficamos lisonjeados, já que ela ocorreu logo depois do nosso retorno ao futebol. Após conversa com o nosso presidente em exercício, André Luiz, chegamos a uma conclusão que o momento não é o ideal. Temos metas ousadas com vendas de jogadores e patrocínios que podem superar esse valor ainda esse ano - garantiu o gestor do clube, Maicon Vilela.

Fundado em 1913, o Niteroiense conta com o meio-campista Bruno Gallo, ex-Vasco, no elenco que vai disputar a Série C, equivalente à quinta divisão do Campeonato Carioca.