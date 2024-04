Cavani lança própria marca de vinhos finos no Uruguai

Cavani lança linha de vinhos tintos premium (Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 16:58 • Montevidéo (URU)

O atacante uruguaio Edinson Cavani lançou nesta quarta-feira (17) a sua marca de vinhos finos em seu país natural, uma aventura para transmitir a “essência” de sua carreira e “promover” seu país no mundo. O jogador ofereceu três tipos de vinho tinto premium (tannat, merlot e blend) em garrafas com logotipo com a silhueta do atacante uruguaio, vendidas online por US$ 60 cada (cerca de R$ 315).

- É um orgulho para eu compartilhar o lançamento da minha marca pessoal e do seu primeiro produto, uma seleção de vinhos finos produzidos por duas vinícolas históricas do Uruguai. Um desafio que estou gostando muito e que certamente irá transmitir a vocês uma parte da essência com que foi criado! Brindemos sempre aos bons momentos - apresentou o atacante.

A mensagem, em espanhol, inglês, francês e italiano, é acompanhada por um vídeo em que Cavani, vestido ao estilo Tarzan, viaja pelo “território indomável” onde o seu vinho emerge com um “espírito selvagem”, uma “homenagem à herança dos povos indígenas uruguaios", em suas próprias palavras.

Cavani, nascido em Salto, noroeste do Uruguai, marcou 58 gols pela Celeste, tornando-se o segundo artilheiro de todos os tempos da seleção uruguaia, atrás apenas de Luis Suárez (68).