Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 16:58 • São Paulo (SP)

O São Paulo demitiu o técnico Thiago Carpini nesta quinta-feira (18) e terá que arcar com uma multa rescisória milionária para ressarcir o treinador. O clube está em busca de um novo treinador para ocupar o cargo.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O valor da multa de Carpini com o São Paulo é de R$ 1,2 milhão. As cifras são equivalentes a três meses de salário do profissional.

Técnico foi demitido do Tricolor e receberá multa milionária (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Após um bom início de trabalho, quando derrotou o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil e quebrou o tabu diante do Corinthians na Neo Química Arena, Carpini viu o São Paulo cair de rendimento. A equipe foi eliminada pelo Novorizontino nas quartas de final do Paulistão, perdeu na estreia da Libertadores e amarga apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

Além disso, o Tricolor perdeu os dois primeiros jogos do Brasileirão. O time foi derrotado em casa pelo Fortaleza, por 2 a 1, e diante do Flamengo, no Maracanã, pelo mesmo resultado. A última vez que Carpini trabalhou como técnico do São Paulo em uma partida foi justamente diante do Rubro-Negro, na quarta-feira (17).

➡️ Clique aqui e confira os próximos jogos e a tabela do Campeonato Brasileiro