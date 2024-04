Manchester United prepara barca e toma decisão sobre permanência de brasileiros

Casemiro e Antony não têm permanência garantida no Manchester United para a próxima temporada (Foto: Ian Hodgson/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 16:17 • Manchester (ING)

O Manchester United deve passar por uma profunda reformulação em seu elenco para a próxima temporada, com uma série de dispensas. E segundo o "Daily Mail", da Inglaterra, os brasileiros do elenco não devem passar ilesos neste processo.

Casemiro e Antony devem fazer parte de uma barca que conta com jogadores como o goleiro Tom Heaton, os zagueiros Raphael Varane, Lindelof e Jonny Evans, os laterais Brandom Wiliams e Wan-Bissaka, e o meia Eriksen.

Os motivos para as dispensas são variados. Nos casos de Varane, Evans, Williams e Heaton, a dispensa será feita pelo fim do contrato dos atletas com o clube. Por outro lado, Lindelof, Wan-Bissaka, Eriksen Casemiro e Antony devem sair para ajudar o clube a cumprir requisitos do Fair Play financeiro da Premier League.

Para efeito de demonstração, apenas no caso dos brasileiros o Manchester United investiu quase 200 milhões de euros para contratá-los: Casemiro custou 70 milhões e a transferência de Antony ficou na casa dos 70 milhões.

Erik ten Hag também não está confirmado no Manchester United para a próxima temporada e pode deixar o clube na lista de dispensa (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Independentemente do motivo específico de cada dispensa, a barca dos Diabos Vermelhos é uma tendência que atende ao desejo do novo proprietário do clube, Jim Ratcliffe, que planeja uma reformulação completa no time.

Além as mudanças no elenco, o técnico Erik ten Hag também não deve permanecer na equipe para a próxima temporada. Sob o comando do holandês, o Manchester United ocupa apenas a 7ª colocação na tabela da Premier League e está na semifinal da FA Cup. A equipe também foi eliminada na fase de 16 avos de final da Copa da Liga e na fase de grupos da Champions League.