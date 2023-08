A temporada 2023/24 começou de forma muito positiva para Luiz Henrique. No último domingo, o Betis entrou em campo para encarar o Villarreal, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. E, aos 20 minutos de partida, o brasileiro recebeu a bola dentro da área, deixou o defensor no chão e, com consciência, rolou para Ayoze Pérez bater firme e marcar o primeiro gol do time na atual edição da La Liga. O tento abriu o caminho para a vitória de 2 a 1, que também contou com a participação de Willian José, autor do gol do triunfo, já nos acréscimos do jogo. O espanhol Jorge Cuenca descontou para os donos da casa.