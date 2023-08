Confronto está marcado para domingo (20), às 16h, na Vila Belmiro

Santos x Grêmio: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Santos x Grêmio: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

(Foto: Divulgação/ Santos)

O Santos recebe o Grêmio neste domingo (20), às 16h, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente duas equipes que vivem situações diferentes na tabela de classificação: de um lado, o Peixe, no Z4 e, do outro, o time gaúcho, no G4. Uma vitória do Santos, em casa, paga 2.70 na Lance! Betting.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds estão equilibradas, mas com o Grêmio levemente favorito a vencer o confronto na Vila Belmiro, pagando 2.65, com empate a 3.25. Uma vitória do Peixe tem odds de 2.70, até o momento.



Nossa sugestão de aposta aqui é que ambos os times marcam, com odds a 1.88.



*As odds podem mudar



Estatísticas



Santos e Grêmio se enfrentaram 86 vezes na história. Desde então, foram 34 vitórias do Peixe, 27 do Tricolor e 25 empates entre paulistas e gaúchos.



O Santos vive situação delicada no Brasileirão. Com apenas 18 pontos e na zona de rebaixamento, o time alvinegro precisa vencer de qualquer jeito para tentar respirar na rodada. Na última rodada, foi goleado pelo Fortaleza por 4 a 0 no Castelão.



O momento do Grêmio é bem mais tranquilo. O time é o terceiro na tabela, com 33 pontos e quer seguir forte no G4. Na última rodada, venceu o Fluminense, por 2 a 1, em casa.

Onde assistir à partida