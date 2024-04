Beraldo em ação pelo PSG na Champions (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 09:57 • Paris (FRA)

O zagueiro Lucas Beraldo, do PSG, recebeu elogios por parte de Luis Enrique, técnico da equipe francesa. Depois de seguidas atuações positivas, o defensor está caindo nas graças da torcida local, tendo assumido a titularidade de forma meteórica após chegada.

- Diria que o desempenho dele ao longo destes quatro meses é extraordinário. Um jogador tão jovem, vindo do Brasil sem conhecer ninguém, se adaptou rápido e seu desempenho tem sido espetacular. Ele é brilhante - disse o treinador.

Beraldo chegou ao PSG em janeiro de 2024, depois de viver um ano mágico pelo São Paulo. Na ocasião, custou 20 milhões de euros aos cofres parisienses. Com a lesão sofrida por Skriniar, o brasileiro teve pouco tempo para realizar a adaptação, já precisando se inserir entre os 11 iniciais no sistema defensivo de Luis.

Apesar de um começo hesitante, o brasileiro conseguiu entender o futebol europeu de forma rápida, e não perdeu mais a vaga. Ao todo, já são 18 jogos com a camisa do Paris, tendo contribuído com dois gols. Um deles foi marcado no clássico frente ao Lyon, no dia 21 de abril.

Beraldo celebra gol marcado pelo PSG (Foto: Guillaume BAPTISTE / AFP)

Lucas Beraldo volta a campo com o Paris Saint-Germain no sábado (27), às 16h (de Brasília). Os comandados de Luis Enrique, que lideram a Ligue 1 com 69 pontos - 11 de vantagem para o vice-líder Monaco -, enfrentam o Le Havre no Parc des Princes. Você pode apostar com o Lance! Betting neste grande confronto. Se liga nas odds!