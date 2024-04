(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 09:22 • São Paulo (SP)

Quase cinco meses após o acordo de naming rights entre São Paulo e Mondelez, que renderá R$ 75 milhões em três anos ao Tricolor, o novo letreiro do Morumbis ainda não foi instalado.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O motivo do atraso se dá pela fachada do Morumbis ser tombada, e o clube precisa da aprovação da Comissão de Paisagem e Proteção Urbana (CPPU) da prefeitura de São Paulo.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

A CPPU alega que o projeto apresentado pelo São Paulo não atende as dimensões nos artigos 13, 14 e 15 da Lei 14.223/06 (Lei Cidade Limpa). Eduardo Toni, diretor de marketing são-paulino, assegura que o clube e a empresa estão cumprindo as regulamentações, e confia em um desfecho nos próximos dias.

- A Mondelez tem uma preocupação grande com seguir regras e não infringir normas. Estamos seguros que estamos dentro da lei e regulamentações. No final do mês vai ter uma reunião da CPPU, e o assunto está na pauta da reunião. Estamos seguros que no final do mês as partes burocráticas devem ser resolvidas, e vamos mostrar o novo letreiro para a torcida do São Paulo - disse Eduardo Toni à Rádio Bandeirantes.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

Mesmo com o atraso, Toni acredita que não prejuízo na área do marketing, tendo em vista a aceitação do público com o novo nome.

Além da renovação dos setores do Morumbis e o leilão do antigo letreiro ao Fundo Social do Estado de São Paulo (FUSSP), o Tricolor planeja renovar a parceria com a Mondelez antes do fim do contrato, em dezembro de 2026.

Estádio do Morumbis (Foto: Anderson Romao/AGIF)