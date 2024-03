Mbappé ultrapassa Salah e Drogba na artilharia histórica da Champions League; veja a lista completa

Mbappé é aplaudido no Parque dos Príncipes. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 19:29 • Redação do Lance!

A noite desta terça-feira (5) foi muito especial para Kylian Mbappé. De saída do clube, o astro francês marcou dois gols na vitória do PSG por 2 a 1 contra a Real Sociedad, pelo jogo de volta nas oitavas da Champions League. Além de comandar a classificação do time, Mbappé chegou aos 46 gols marcados na competição e ultrapassou nomes importantes como Salah e Drogba (ambos com 44) na história do torneio.

Com a atuação, Kylian atingiu a incrível média de um gol por partida na temporada: são 34 gols em 34 jogos em 23/24. O craque já anunciou a decisão de sair do clube no próximo verão: seu destino será o Real Madrid.

Como se o jogo já não tivesse sido especial o suficiente, os dois gols ainda colocaram Mbappé ao lado de Harry Kane como os dois artilheiros desta edição da Champions, ambos têm seis gols na competição. No caso do francês, o camisa sete foi responsável por quase 50% dos gols do time na campanha atual.

Time do PSG abraça Kylian Mbappé na comemoração do gol. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Rumo à Espanha, o atacante está bem próximo de ultrapassar um dos grandes da história merengue: Allfredo Di Stéfano, que tem 49 gols. Além disso, o atacante deve entrar para a seleta lista de dez maiores artilheiros da história da Champions: o décimo da lista é Filippo Inzaghi, com 50 gols.

Confira a lista completa:

Filippo Inzaghi: 50 gols

Thierry Henry: 51 gols

Thomas Muller: 53 gols

Andriy Shevchenko: 59 gols

Ruud van Nistelrooy : 60 gols

Raúl: 71 gols

Karim Benzema: 90 gols

Robert Lewandowski: 93 gols

Lionel Messi: 129 gols

Cristiano Ronaldo: 140 gols