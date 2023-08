Ainda segundo o relato, Luis Enrique teria posto em xeque sua permanência no PSG ao saber que o futuro de Luís Campos, dirigente do clube, está em jogo, segundo o jornal francês "Le Parisien". O português construiu uma relação muito boa com o técnico espanhol, e ambos estão dispostos a iniciarem uma reformulação no elenco do PSG. Caso Luís Campos saia do clube, Luis Enrique deve entregar o cargo.