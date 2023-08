Cristiano Ronaldo salvou o dia do Al-Nassr. Nesta quinta-feira (3), o astro português marcou o gol de empate da equipe saudita contra o Zamalek, do Egito, na última rodada do Grupo C da Liga dos Campeões Árabe. O jogo terminou em 1 a 1, em partida que marcou a estreia de Sadio Mané pelo Al-Nassr.