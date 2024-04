Luis Enrique comenta sobre flagra de xingamento de Mbappé ao ser substituído na última partida do PSG

Mbappé se irrita com Luis Enrique ao ser substituído na partida contra Marseille (NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 18:35 • Paris (FRA)

A relação entre Mbappé e Luis Enrique ficou ainda mais estremecida após a última partida do Paris Saint-Germain, pela Ligue 1, na vitória diante do Olympique de Marseille, no domingo (31). O atacante se irritou ao ser substituído, aos 20 minutos do segundo tempo, e as câmeras de televisão flagraram possíveis xingamentos de Mbappé direcionado ao treinador.

Nesta terça-feira (2), em coletiva às vésperas do duelo contra o Rennes, pela semifinal da Copa da França, Luis Enrique comentou sobre o caso, desmentindo a ação.

➡️ Agentes de Mbappé entram em rota de colisão com o PSG por substituição de Luis Enrique

- O curioso é que as notícias são contadas a partir de uma mentira. Tudo o que gera e tudo o que acontece faz parte do jornalismo. Alguém inventou um insulto e daí surgem as especulações. Vivo isso com total tranquilidade, faço meu trabalho da melhor maneira possível. Sei qual é o papel que tenho neste jogo - disse Lucho

Mbappé vive os últimos momentos vestindo a camisa do PSG. Com contrato válido até junho deste ano, o jogador não vai permanecer em Paris e deve seguir rumo à Madrid, para o Real. Luis Enrique afirmou que deseja que os capítulos finais do atacante sejam os melhores.

- Adoraria que terminasse bem, para ele e para todos. Estamos todos no mesmo barco e queremos chegar ao sucesso conquistando títulos. É o meu objetivo pessoal e profissional - afirmou.

O Paris Saint-Germain encara o Rennes, nesta quarta-feira (3), a partir das 16h10 (de Brasília), pela semifinal da Copa da França, com Mbappé em campo.

